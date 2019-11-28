Экологическая ярмарка в Одинцове собрала лучших активистов Подмосковья

В инновационном центре «Сколково» участники экологического конкурса презентовали свои идеи и обсудили проблемы окружающей среды.

Маше всего десять лет и у нее уже есть немало идей по спасению Байкала. Она, как и активистка Грета Тунберг, хочет привлечь внимание общественности к проблемам экологии. Поделиться своими идеями школьница приехала из Звенигорода в Сколково.

«Я нарисовала открытки: например, байкальскую нерпу, которая может погибнуть, если не будет Байкала. Я раздаю их людям, чтобы они проголосовали на сайте Российской общественной инициативы и спасли Байкал», — сообщила участница конкурса экологических проектов Мария Петрова.

Источник фото: телеканал «360»

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Маша — одна из многочисленных экоактивистов-финалистов экологического конкурса, который прошел в Подмосковье в третий раз. Его актуальные темы — раздельный сбор мусора и переработка отходов. Например, жители Реутова выбрасывают мусор с помощью специального мобильного приложения и получают за это бонусы.

«Подтверждается заявка, и выбрасываем пакет с таким-то кодом. Кликаете и идете выбрасывать его в синий бак, после чего пакет поступает в сортировочный центр. Там пакеты выгружают на ленту, у которой человек стоит со сканером штрих-кодов», — рассказал участник конкурса Валентин Баранин.

Источник фото: телеканал «360»

Общая идея всех проектов — сохранить окружающую среду и сделать ее чище. Даже место для экоярмарки выбрали соответствующее: повсюду стояли раздельные урны для пластика и бумаги.

Источник фото: телеканал «360»

Всего на конкурс было заявлено более ста инициатив. Большинство из них заинтересовали подмосковные власти.

«Многие идеи, которые я сегодня почерпнул, оказались для меня неожиданными. Они требуют реальной профессиональной проработки. В рамках сотрудничества с Минэкологии мы часть идей будем рассматривать именно для внедрения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Источник фото: телеканал «360»

Победителей определили в семи номинациях. Так, жительница Люберец Александра Кудзагова предложила создать первый в России эколого-просветительский центр. Активисты из Наро-Фоминска победили с проектом, который направлен на предотвращение незаконных свалок в Подмосковье. И подарки победителям тоже вручили экологичные: памятную книгу в холщовой сумке и статуэтку.