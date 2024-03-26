Подмосковье 26 марта 2024, 22:39 Экологическая экскурсия «Весенние птицы старой усадьбы» пройдет в Ленинском городском округе 7 апреля Администрация Ленинский г.о.

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Жители Ленинского округа получили возможность отправиться в орнитологическое путешествие по музею-заповеднику «Горки Ленинские». Экологическую экскурсию «Весенние птицы старой усадьбы» запланировали на 7 апреля.

Кандидат биологических наук и орнитолог Павел Квартальнов проведет экскурсию, которая научит посетителей понимать птичий «язык» и ориентироваться в разнообразии их звуков.

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Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд выразил уверенность в важности сохранения уникальной экосреды и заповедной красоты в парке. Он отметил, что музей-заповедник постоянно проводит различные мероприятия, такие как экологическая акция «Покорми птиц зимой».

«В начале весны прогулка по тайным дорожкам старинного парка и наблюдение за птицами — лучшая возможность провести время всей семьей», — добавил Евгений Сарамуд.

Как отметили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова, расположение усадьбы и обширные территории благоприятны для знакомства с различными видами птиц.

Желающие принять участие в экскурсии могут приобрести билеты на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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