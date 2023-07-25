Подмосковье 25 июля 2023, 15:17 Экологическая акция «Вода России» пройдет в Мытищах 29 июля пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Субботник в рамках акции «Вода России» проведут в Мытищах 29 июля. От мусора очистят берег Клязьминского водохранилища вблизи деревни Капустино.

Присоединиться к акции может любой желающий. Она начнется в 11:00, координаты точки сбора: 55.986629, 37.543686. С собой брать ничего не нужно, необходимым инвентарем участников обеспечат на месте.

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Акция станет частью федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал, что в этом году работы по очистке водоемов и рек проведут в четырех округах региона.

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