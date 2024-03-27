27 марта 2024, 10:34
Экологическая акция «Сдай старые шины» начнется в Подмосковье 1 апреля
Жители Подмосковья смогут принять участие в экологической акции и выиграть призы. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области.
Акция «Сдай старые шины» начнется с 1 апреля, когда водители массово начнут менять резину на летнюю.
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«Цель нашей ежегодной акции — минимизировать захоронения в землю полезных фракций. Чтобы побороться за призы, придется проявить творческий подход, поскольку с каждым годом конкуренция для участников все выше. Фото должно быть обязательно креативным», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Впервые в этом году акция будет длиться не месяц, как раньше, а на две недели дольше — до 15 мая. Об этом попросили региональные переработчики вторсырья.
Старые покрышки нужно привезти на «Мегабак» и там же сделать фотографию. Ее нужно разместить в своих социальных сетях с хештегом #сдалшинынаМегабак.
В этом году будет два первых места, два вторых и два третьих. Победители получат ценные призы от спонсоров акции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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