Подмосковье 28 декабря 2022, 14:03 Экологическая акция «Покорми птиц» стартовала в Люберцах

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов дал старт экоакции «Покорми птиц» в Люберцах.

Сама акция проходит в Подмосковье по инициативе Минэкологии Московской области с 2016 года. Сегодня к старту экологического мероприятия в Люберцах присоединился председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий.

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«Это одна из наиболее популярных среди жителей Подмосковья экологических инициатив. В ходе предыдущего этапа в ней приняли участие более 20 тысяч жителей Подмосковья, в основном, учащихся и воспитанников детских садов и их родителей», — подчеркнул Тихон Фирсов.

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Отмечается, что к проведению акции в муниципалитетах подходят креативно: не просто вешают кормушки, но и проводят мастер-классы, конкурсы на самую красивую и оригинальную кормушку и даже устраивают небольшие фестивали.

Абсолютным лидером прошлой зимы по количеству участников экоакции стал Электрогорск. Следом расположились Чехов и Талдом. Всего к экологическому мероприятию присоединились 23 городских округа.

Жителям Подмосковья напоминают, что лучший корм для птиц — нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушеных фруктов, несоленое свиное сало или кусочки вареного мяса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в ближайшие 5 лет на территории Московской области благоустроят порядка 50 лесопарков.

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