16 января 2024, 12:08
Экологическая акция по утилизации новогодних елей стартовала в Мытищах
Акция «Подари своей елке вторую жизнь» стартовала в Мытищах. Сдать новогодние деревья на переработку можно на восьми площадках округа.
Площадки по сбору новогодних деревьев начали работу в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь». Принести на переработку можно ели, предварительно очищенные от мишуры и новогодних игрушек. Их них сделают щепу для подсыпки растений. Акция продлится до 15 февраля.
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Пункты приема в Мытищах расположены по следующим адресам: улица Мира, 3; Олимпийский проспект, 48к4; улица Коминтерна, 25; улица 4-я Парковая, 5А/1; улица Летная, 17; улица Силикатная, 28А; улица Зеленая, 10; микрорайон Пироговский, улица Пролетарская, 2А.
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