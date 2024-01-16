Подмосковье 16 января 2024, 12:08 Экологическая акция по утилизации новогодних елей стартовала в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Акция «Подари своей елке вторую жизнь» стартовала в Мытищах. Сдать новогодние деревья на переработку можно на восьми площадках округа.

Площадки по сбору новогодних деревьев начали работу в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь». Принести на переработку можно ели, предварительно очищенные от мишуры и новогодних игрушек. Их них сделают щепу для подсыпки растений. Акция продлится до 15 февраля.

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Пункты приема в Мытищах расположены по следующим адресам: улица Мира, 3; Олимпийский проспект, 48к4; улица Коминтерна, 25; улица 4-я Парковая, 5А/1; улица Летная, 17; улица Силикатная, 28А; улица Зеленая, 10; микрорайон Пироговский, улица Пролетарская, 2А.

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