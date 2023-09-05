Подмосковье 05 сентября 2023, 17:13 Экологическая акция по утилизации электроники началась в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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Очередной этап экологической программы «Школа утилизации: электроника» стартовал в Московской области. Акция организует для населения и бюджетных учреждений бесплатную утилизацию старых компьютеров, электроники, оптики и другого оборудования.

«Программа реализуется с 2016 года и за это время снискала огромную популярность. Сначала в ней участвовало лишь 214 школ, а сегодня электронику правильно утилизируют в 16 регионах России», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Председатель Совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин подчеркнул, что главная задача программы — формирование устойчивой системы сбора и переработки отходов электроники. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте в разделе «Электроника» не менее чем за две недели до даты проведения акции в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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