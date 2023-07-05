Подмосковье 05 июля 2023, 00:30 Экологическая акция по сбору валежника прошла в Дмитровском лесничестве Комитет лесного хозяйства МО

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Экологическая акция «Чистый лес» прошла в Дмитровском округе. К сбору валежника присоединились сотрудники Дмитровского филиала «Мособллес», представители Мособлдумы, члены партии «Единая Россия», администрация городского округа Мытищи, сотрудники МКУ «Лесопарковое хозяйство» и местные жители.

Участники акции собрали три кубометра бытового мусора и шесть кубометров валежной древесины. Подобные мероприятия проводятся еженедельно в разных округах Подмосковья.

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«Она (акция — прим. ред.) привлекает к себе внимание граждан, влияет на соблюдение мер санитарной и противопожарной безопасности людьми, пребывающими в лесах. Отдыхая на природе, не оставляйте после себя беспорядок», — заявил директор Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Андрей Купцов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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