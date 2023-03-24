Подмосковье 24 марта 2023, 15:09 Экологическая акция по сбору макулатуры начнется в Подмосковье 11 апреля Фото из архива Минэкологии МО.

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Всероссийская акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!» пройдет в Подмосковье с 11 апреля по 25 мая. Экомарафон проводится при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Министерства экологии и природопользования Московской области, а также при участии движения «Волонтеры Подмосковья».

«Раздельный сбор и сдача макулатуры для вторичной переработки является важным шагом к сохранению окружающей среды. Ежегодный экомарафон „Сдай макулатуру — спаси дерево!“, проходящий на территории Подмосковья, позволяет обратить внимание жителей на эту серьезную проблему», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Принять участие в акции могут жители городских округов, предприятия, а также учебные заведения и общественные организации. К сбору принимаются: глянцевые журналы, газеты, офисная и крафтовая бумага, тетради, бумажная упаковка, картон и архивы. Вся макулатура долна быть собрана в плотные связки без пластиковых или металлических элементов.

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В прошлом году в рамках акции было собрано 173,3 тысячи килограммов макулатуры весной и 112,5 тысячи килограммов — осенью.

С актуальной информацией о правилах проведения акции можно ознакомиться на сайте.

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