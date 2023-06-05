Подмосковье 05 июня 2023, 12:39 Экологическая акция по очистке реки Нары стартовала в Наро-Фоминске

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Проливной дождь и совсем не летнее похолодание не помешали активистам начать традиционную акцию «Живая река» в Наро-Фоминске. Мероприятие проводится в городском округе в седьмой раз.

Старт проекту дал замглавы администрации Наро-Фоминска Виктор Никоненко. Акция «Живая река» — инициатива работников компании «Элинар». Семь лет назад коллеги отправились в водный поход по Наре и столкнулись с препятствиями из мусора. Решили своими силами, прямо с лодок и байдарок очищать реку. Так, походный опыт перерос в ежегодную экологическую акцию.

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«Ребята пришли с этой идеей в администрацию нашего округа и нашли поддержку. Сегодня дождь, нерабочая обстановка, но мы все равно собрались, даже с детьми люди пришли. В умах и сердцах наших горожан уже возникло понимание, что река — это наша жизнь, и река должна быть живой», — отметил генеральный директор компании «Элинар» Игорь Куимов.

За годы проведения акции из поймы реки достали и вывезли тонны мусора. Доступным для прогулок на лодках и байдарках стал водный маршрут «от храма до храма» — из Наро-Фоминска до поселка Каменское.

Разразившийся дождь внес коррективы в программу церемонии открытия акции, но не в ее планы. Уже в ближайшие дни бригады волонетеров снова выйдут на берега реки Нары и уберут скопившийся за зиму мусор.

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