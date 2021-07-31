Экологическая акция по очистке пруда прошла в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском прошла экологическая акция по очистке пруда. Субботник предложили провести местные жители.

Провести субботник и очистить пруд — инициатива Любови Гундуровой. На приеме у главы администрации округа женщина попросила прочистить трубу в водоеме, которая регулирует уровень воды. Так из одной просьбы родилась целая экологическая акция.

«Честно говоря, мы этого не ожидали. Мы думали как, приедут, почистят нам — и все. А этого так не было. Решили принять участие. Свое. Некуда деваться», — рассказала жительница Лосино-Петровского Любовь Гундурова.

Пруд на улице Луговой не чистили никогда. На помощь жителям пришли водолазы. По их словам, в водоемах можно найти самые разные вещи: от потерянного ботинка до обручального кольца. Но случались перед погружениями и экстремальные ситуации.

«Зимой 1943 года 34-ка на лед вышла и просто провалилась. Экипаж выскочить успел. Лежал неглубоко, но, соответственно, извлечение бронетехники, тем более из болотистой местности, — это отдельная операция. Очень трудоемкая и непростая», — рассказал водолаз Андрей Петровский.

Бронетехнику в этот раз не нашли. Но в первые же минуты подводные охотники выловили несколько железных конструкций, пластиковые и стеклянные бутылки, а также бревна и деревянные катушки. Пока дайверы чистили дно озера, группа поддержки прочесывала прибрежную территорию.

За время акции было собрано порядка 500 килограммов мусора со дна и с прибрежной зоны. Без помощи добровольцев очистить все это вряд ли бы удалось.

«Как вы заметили, уже все к этому начинают привыкать. Во-первых, сотрудники администрации начинают привыкать, жители к тому, что в субботу мы не любим сидеть дома. Что-то устраиваем. На прошлых выходных у нас была набережная Лукино-Варино. Это место называется „Вшивая горка“, а мы эту акцию окрестили „Не вшивая горка“, потому что мы ее сегодня уберем», — рассказал глава округа Иван Курданин.

Руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Александр Толмачев рассказал, что на субботнике было праздничное настроение.

«Помимо субботника, у нас здесь была подготовлена интерактивная программа, музыка, конкурсы для детей. Особо приятно, когда не общественные организации и администрация навязывают субботники жителям, а когда жители сами выходят с инициативой», — поделился он.

Участники акции сравнили ее с праздником. И если для профессиональных водолазов это была очередная тренировка, то обычным гражданам все показалось полезным семейным отдыхом.