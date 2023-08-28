Подмосковье 28 августа 2023, 17:27 Экологическая акция по обмену растениями прошла в парке имени Толстого в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Экологическая акция по обмену растениями «Цветочный своп» прошла в парке культуры и отдыха имени Толстого в Химках. Все желающие могли принести черенки, кашпо, горшки, подвесы, поддоны и даже удобрения в парк, оставить их у организаторов и забрать новые. При этом получить понравившееся растение можно было и без обмена.

Свыше 50 жителей округа приняли участие в акции проекта «5 правил», который занимается переработкой и утилизацией вторсырья. Все желающие могли не только взять понравившиеся растения домой, но и сдать батарейки в организованных пунктах приема.

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«Многие из гостей посетили нашу цветочную акцию во второй раз и уже стали добрыми знакомыми. Мы рады, что наши экоакции — это еще и площадка для общения и новых знакомств. Надеемся, что обмен растениями станет ежегодной доброй традицией», — отметили в отделе экологической безопасности и управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Химки.

Кроме того, для химчан устроили мастер-класс по созданию цветочных горшков из пластика. Участники узнали о том, как использовать пластик повторно и без вреда для экологии. После для гостей провели лотерею, победители которой получили шопперы, авоськи и другие призы.

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