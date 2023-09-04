Подмосковье 04 сентября 2023, 16:11 Экологическая акция «Наш лес» начнется в Подмосковье 16 сентября Unsplash

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Традиционная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье с 16 по 30 сентября. Для участников уже подготовили инвентарь и посадочные материалы.

По словам курирующего Комлесхоз заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, тем, у кого нет опыта в высадке деревьев, лесничие расскажут и покажут, как правильно это делать. Для акции подобрали почти 700 участков: 24 в лесах и 654 на землях муниципальных образований.

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Жители высадят более 100 тысяч сеянцев сосны и ели, а также около 31 тысячи декоративных деревьев и кустарников.

Центральной лесной площадкой в этом году станет территория вблизи деревни Новая Купавна в Богородском округе. Там намерены высадить почти 16 тысяч сосен.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов уточнил, что по традиции к акции присоединятся жители региона, школьные лесничества, а также трудовые коллективы. Ознакомиться с адресами всех площадок можно на геопортале Московской области.

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