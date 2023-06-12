Подмосковье 12 июня 2023, 04:30 Экологическая акция «Мусорная рыбалка» прошла в Лобне

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Экологическая акция «Мусорная рыбалка» состоялась на реке Мещериха в Лобне. Юные участники мероприятия очищали от отходов берег и водную поверхность.

Неравнодушные подростки собрали около 20 мешков с бутылками, консервными банками, пищевыми упаковками, сломанными мангалами и старой обувью. В очищении территории участвовали ученики местных школ.

Акцию проводят с 2020 года, проект основала организация «Лаборатория развития территорий городской среды». В Лобне местные волонтеры навели порядок на озере Киово, очистили пруды на улице 40 лет Октября и в микрорайоне Восточный, а также реку на улице Борисова. На сегодняшний день акцию «Мусорная рыбалка» проводят во многих округах Подмосковья.

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