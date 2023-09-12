Подмосковье 12 сентября 2023, 05:00 Экологическая акция «Экодвор» пройдет в Солнечногорске 17 сентября РИА «Новости»

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Во дворе дома № 1 по улице Молодежная в Солнечногорске 17 сентября пройдет эколого-просветительская акция «Экодвор». Жители смогут сдать вторсырье на переработку и присоединиться к активным играм и познавательному квесту. Также организаторы откроют сбор пластиковых крышек.

«Экологическая акция за время ее проведения превратилась в хороший семейный праздник. Помимо сдачи вторсырья все желающие смогут принять участие в мастер-классах и викторинах. Каждого, кто сдаст вторсырье на переработку, ждет экологичный подарок», — рассказал заместитель главы округа Николай Минаев.

Пресс-служба администрации Солнечногорска

Участники акции смогут сдать на переработку шариковые ручки и фломастеры, металл, макулатуру, твердый пластик кроме вспененного полистирола, а также пальчиковые батарейки, телефоны, наушники, упаковку типа TetraPak и многое другое. Все материалы принимают только в чистом виде.

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