Подмосковье 11 ноября 2022, 12:46 Экологическая акция для подкормки птиц пройдет в Горках Ленинских 12 ноября

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Экологическая акция «Синичкин день» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 12 ноября. Гости смогут разместить в парке съедобные кормушки для птиц.

В заповеднике обитает около ста видов птиц. Кроме того, там можно встретить кочующих особей, в том числе большую синицу, обыкновенную лазоревку, пухляка и буроголовую гаичку. Музей-заповедник впервые решил объединить акции «Покорми птиц зимой» и «Синичкин день».

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Стационарные кормушки сотрудники пополняют регулярно, однако часто еду из них воруют белки. На помощь приходят съедобные кормушки, которые неудобны для других обитателей заповедника.

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Получить съедобную кормушку могут все желающие в Музее крестьянского быта, Музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» и в Южном флигеле усадьбы Горки. После этого ее можно повесить на территории. В прошлом году птицы проявили особый интерес к такой пище.

Съедобные кормушки изготовили из пшена, овса, ягод граната, льна и семян подсолнечника. Их сделали в форме цветов и солнца.