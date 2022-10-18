Экологи посоветовали не тревожить обитающего в Наро-Фоминске розового пеликана из Красной книги | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 17:27 Экологи посоветовали не тревожить обитающего в Наро-Фоминске розового пеликана из Красной книги Фото В. Вишневского, Союз охраны птиц России.

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В Минэкологии Подмосковья поступили сообщения от жителей Наро-Фоминского городского округа по поводу розового пеликана, который обитает на Инженерном пруду. Люди задавали вопросы о том не опасно ли для птицы пребывание сейчас в средней полосе и поздний вылет на зимовку.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что розовый пеликан занесен в Красную книгу Российской Федерации.

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«Категория статуса редкости этого вида — находящийся под угрозой исчезновения. Ранее розовый пеликан отмечался в качестве залетного вида на территории Московской области более 100 лет назад», — сообщил министр.

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На данный момент специалисты не пришли к единому мнению о том, залетная это молодая особь или птица выпущенная из неволи. Пеликан держится далеко от людей и это может говорить о его вольном происхождении. специалисты отмечают, что птица на вид здорова, ловит рыбу и хорошо летает. Нахождение пеликана в пруду не вызывает опасений.

По словам министра экологии региона, пеликану, как и другим перелетным птицам, отложившим свой вылет, не угрожает ничего, кроме чрезмерного внимания людей. Министр подчеркнул, что лучше оставить пеликана в покое.

«Ощутив недостаток кормовой базы, он улетит сам, вернувшись на обычные пути миграции», — заметил Тихон Фирсов. Министр также напомнил, что изъятие животных из среды обитания без соответствующего разрешения Росприроднадзора запрещено законодательством и влечет административную ответственность.