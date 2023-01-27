27 января 2023, 12:15
Экологи подтвердили чистоту воздуха в микрорайоне Подчерково-2 в Дмитрове
Специалисты Минэкологии Подмосковья исследовали воздух в микрорайоне Подчерково-2 в Дмитрове. Подозрения местных жителей о загрязнении не подтвердились.
«Поскольку выбросы часто производятся по ночам, отбор проб произвели с полуночи до двух часов утра. По результатам анализа концентрации составили 0,2-0,8 ПДК, то есть превышений не было», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Ранее в Минэкологии поступило сообщение от жителей микрорайона Подчерково-2. Они заподозрили, что где-то поблизости производятся выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.
Фирсов отметил, что рейды мобильных лабораторий в городские округа продолжаются. Каждую неделю экологи делают до 20 проверок как по просьбам жителей, так и планово, вблизи промышленных предприятий и объектов обращения с отходами.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Тихону Фирсову разобраться с нестандартным обращением активистки из Котельников. Женщина попросила «освободить» реку Люберку.
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