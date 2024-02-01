Подмосковье 01 февраля 2024, 12:16 Экологи оценят численность краснокнижной лягушки в Подмосковье Фото: фонд "Верховье"

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Зоологические исследования по оценке численности обыкновенной чесночницы проведут в Подмосковье. Это вид краснокнижных амфибий, которые обитают в региональных биотопах.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, численность чесночницы в регионе начала сокращаться с начала 2000-х годов. Сейчас эту лягушку можно встретить в Волоколамске, Лотошине, Серпухове, Щелкове и других округах. Исследование позволит разработать меры по сохранению этого вида амфибий.

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По словам главы ведомства Тихона Фирсова, эта работа должна опираться на сохранение естественных мест обитания и поддержания там благоприятной экологической обстановки.

«Чесночница обыкновенная — вид амфибий, занесенный в Красную книгу Московской области в третью категорию как редкий вид. Внешне она напоминает бурую лягушку, однако формы ее тела более скругленные, а зрачки не круглые, а вертикальные», — сказал он.

Чесночницы достигают размера семь сантиметров в длину и весят около 20 граммов. Свое название они получили из-за характерного запаха слизи на их коже, которая служит защитным механизмом.

При помощи шпор на задних лапах эти лягушки могут быстро закапываться в почву, а длина вырытых ими тоннелей может достигать двух метров.

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