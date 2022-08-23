Экологи не выявили превышения вредных веществ в воздухе после пожара в ТЦ в Мытищах

Пожар в торговом центре «М-Юни» произошел 22 августа в Мытищах. Мобильные лаборатории Минэкологии Московской области выехали на место происшествия и взяли пробы воздуха на Олимпийском проспекте и улице Рождественской.

«Анализ проб проводился по шести основным загрязняющим веществам: оксиду и диоксиду азота, аммиаку, оксиду углерода, диоксиду серы и сероводороду. Превышений предельно допустимых концентраций не установлено», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Максимальные концентрации диоксида азота и оксида углерода — 0,3 ПДК, содержание сероводорода в пробах колебалось в пределах 0,4-0,6 ПДК.

На стационарных постах контроля воздуха «Мытищи-3» и «Мытищи-4» концентрация диоксида азота зафиксирована в пределах 0,3-0,4 ПДК, на посту «Мытищи-5» — не выше 0,2 ПДК. Показания станции «Мытищи» показали присутствие в воздухе диоксида азота в концентрации 0,3 ПДК, концентрации остальных газов — не выше 0,2 ПДК. Экологи отметили, что контроль качества воздуха ведется постоянно.

Помимо этого, продолжается мониторинг ситуации в городских округах, на которые мог оказать влияние пожар в Рязанской области. Превышений ПДК основных загрязняющих веществ также не выявлено, однако фоновые показатели характерных для горения веществ оказались немного превышены в округах Серпухов, Чехов, Коломна, Егорьевск, Ступино, однако и там содержание их не превышает нормативных цифр. Губернатор Андрей Воробьев поручил организовать регулярную проверку в Подмосковье из-за лесных пожаров.