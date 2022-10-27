Экологи и полиция пресекли незаконную добычу полезных ископаемых под Можайском | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 11:04 Экологи и полиция пресекли незаконную добычу полезных ископаемых под Можайском

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Сотрудники полиции обнаружили вблизи деревни Вяземское под Можайском признаки незаконного недропользования. Сумма ущерба составила 39 миллионов рублей, сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Глава министерства Тихон Фирсов заявил, что ведомство исследовало пробы и установило сумму ущерба.

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«В результате исследований установлено, что на участке земель сельскохозяйственного назначения добывался природный песок из группы мелких и очень мелких», — сообщил министр.

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Полиция организовала доследственную проверку и решает, кому предъявить возмещение ущерба — владельцу участка или самим нарушителям.