Подмосковье 18 апреля 2023, 16:34 Экоинспекторы выявили незаконные источники загрязнения воздуха в Коломне и Кашире Фото Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области выявили незаконные выбросы в атмосферный воздух в Коломне и Кашире. О нарушениях сообщили жители этих городских округов через портал «Добродел».

«При осмотре [в Коломне] наши инспекторы обнаружили нагревательный котел, работающий на дизельном топливе, при этом оборудование не было поставлено на учет в реестр объектов негативного воздействия», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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В деревне Наумовское в Кашире на предприятии по производству мясокостной муки «Биопродукт» нашли похожее оборудование. Его также не поставили на учет. Обоим компаниям выдали предупреждения.

«Негативное воздействие на окружающую среду не должно быть бесконтрольным», — заключил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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