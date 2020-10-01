Рыбалка и прогулки на лошадях. Экоферму в Чехове откроют для туристов с мая 2021 года

Увидеть фазанов, покормить гусей или принять участие в мастер-классах вскоре можно будет на подмосковной экоферме в Чехове. Это новый проект, который сделают доступным для туристов с мая 2021 года. Здесь появятся и домики для гостей.

Экоферму обустроят таким образом, чтобы ощущалась настоящая деревенская романтика — с мычанием коров, шипением гусей и, конечно, вкусной едой.

Будут здесь и выращенные для охоты фазаны. Одним из первых с обитателями новой фермы познакомился глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Это место, куда можно будет приехать, чтобы соприкоснуться с природой, половить рыбу и прокатиться на лошадях Григорий Артамонов.

Он подчеркнул, что новая экоферма станет отличным местом для семейного досуга. Здесь появятся удобные гостевые домики.

В насыщенную программу включат мастер-классы, например, по уходу за животными. А всем желающим проведут и кулинарные уроки.