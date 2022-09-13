Экоферма создаст новые рабочие места в Рузе | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Viber Экоферма создаст новые рабочие места в Рузе

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Ферму полного цикла построят в Рузе. Компания «Экосистема Русская Биология» получила 85 гектаров земли без торгов, на которых реализуют проект. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

Соглашение о строительстве фермы было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июле. Теперь проект выйдет на новый этап.

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«Минсельхозпрод рассматривает ходатайство на губернатора Московской области о предоставлении компании ООО „Экосистема Русская Биология“ этого участка без проведения торгов. Это существенно ускорит процесс реализации проекта», — сообщил зампред.

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Проект будет создавать Екатерина Алехина — первая шеф-повар в России, получившая «Звезду Мишлен». На ферме будут производить козье, коровье и буйволиное молоко, а также яйца и мясо бройлеров. Там же планируют выращивать фрукты, ягоды и овощи. Объект станет точкой агротуризма.

В экоферму инвестируют 80 миллионов рублей, она создаст 35 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье.

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