Подмосковье 03 апреля 2023, 13:01 Экоферма из Серпухова отправила первую партию сиропов из топинамбура и малины в Германию

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Ягодные сиропы из подмосковной деревни Лукино начали экспортировать в Германию. Экоферма ОГО-ROD направила первую партию сладостей для размещения на местном торговом портале, популярном у выходцев из России.

Чтобы выйти на рынок Германии, работать начали еще год назад. Наконец, в феврале 2023-го европейские партнеры подтвердили готовность получить заказ. В конце марта экоферма отгрузила первую партию — по одной коробке сиропов из топинамбура, малины и клубники.

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Когда груз дойдет до места назначения, немецкие маркетологи проведут фотосессию нового товара, снимут видеоролики и разместят на маркептлейсе, который в значительной мере рассчитан на русскоязычное население страны. В течение какого-то времени будут оценивать спрос, после чего сформируется постоянный торговый ассортимент.

Экоферма ОГО-ROD активно осваивает новые рынки. В начале года фермеры отгрузили первую партию своих товаров в Китай. Там сиропы уже продаются.

В ассортименте компании есть еще яблочный уксус, халва и другие натуральные продукты. В будущем их тоже планируется вывести на экспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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