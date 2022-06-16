Экоферма для производства буйволиного сыра появится в Подмосковье

Экоферму по производству буйволиного молока и сыра планируют открыть в Московской области. Строительство производства начнется в третьем квартале 2022 года.

Животноводческая, растениеводческая и садоводческая экоферма будет создана по проекту «Экосистема Русская Биология». По словам зампреда Правительства Московской области Георгия Филимонова, компания будет производить буйволиное, козье, коровье и овечье молоко и сыры, куриные яйца, мясо бройлерных цыплят, овощи и фрукты.

«Хозяйство планирует производить ежегодно до 400 тонн буйволиного молока и до 56 тонн сыра на его основе. Сегодня есть большой спрос на продукцию из буйволиного молока, так как этот сегмент является слабоосвоенным», — рассказал Филимонов.

Московская область обеспечит возмещение части затрат на создание комплекса, предоставит налоговые льготы и субсидии. Строительство фермы запланировано на третий квартал 2022 года.