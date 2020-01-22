Вся правда о мусоре. Начинающий экоблогер узнал, как сортируют отходы в Подмосковье

Начинающий экоблогер Аня Егорова из Балашихи вместе с каналом «360» отправилась в Павловский Посад, чтобы узнать, что происходит с содержимым мусорных контейнеров.

Источник фото: телеканал «360»

16-летняя воспитанница детского дома «Непоседы» Анна Егорова уже победила многих — в танцах, музыке, стихах. Ее следующая цель — свой экопроект на ТВ. «360» устроил для девушки сюрприз и попросил блогера Марго, которая уже завоевала доверие сотни тысяч подписчиков в Instagram, дать Ане несколько советов.

Источник фото: телеканал «360»

Марго называет себя этичным блогером, она рассказывает о брендах, которые не тестируют свои средства на животных и о том, как красиво дать вещам вторую жизнь. Девушка уже разбиралась в теме мусора вместе с «360», поэтому с удовольствием поделилась с юной коллегой опытом.

Источник фото: телеканал «360»

«Не стесняйся задавать вопросы, которые приходят тебе в голову. Людей, которые разбираются в этой теме, очень мало. Едешь с водителем, задавай водителю вопросы, миллион вопросов, едешь на станцию — задавай всем вопросы всем, кого только видишь, и ни в коем случае не стесняйся. Ты умничка, ты молодец, я тобой горжусь!» — напутствовала Марго начинающего экоблогера.

Источник фото: телеканал «360»

Аня сразу же взяла советы на вооружение и не стеснялась задавать вопросы: почему, что, куда и зачем? Отвечать пришлось даже водителю. В кабине Аня узнала, что мусоровозы с изображением серого или синего контейнера забирают мусорные баки соответствующего цвета. Машина, в которой оказалась блогер, забирает смешанные отходы из серого контейнера.

Источник фото: телеканал «360»

Отходы отправляются в сортировочный центр. Сначала происходит взвешивание, а потом мусор уходит на конвейер. Прямо под ним — сетки в два ряда, тоже с мусором. Туда падают отходы прямо с ленты.

Источник фото: телеканал «360»

«В каждую сетку падает своя фракция. В этой сетке у нас находится картон, в этой сетке — ПЭТ-бутылка», — пояснил руководитель сортировочного центра «Цессор» Владимир Федосеев.

Источник фото: телеканал «360»

Разобранный мусор прессуется и отправляется на предприятия по переработке вторсырья. Именно там мусор получает вторую жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

Такая экскурсия вдохновила Аню на создание собственного экопроекта на телевидении. Она намерена научить людей правильно сортировать мусор и быть при этом внимательными.