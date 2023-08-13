Подмосковье 13 августа 2023, 07:30 Экоакцию по сбору вторсырья организовали в НПО «Энергомаш» в Химках Фото администрации Химко

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В научно-производственном объединении «Энергомаш» в Химкам провели экологическую акцию по сбору вторсырья для переработки. За два дня сотрудник собрали два полных контейнеров пластиковых бутылок и более 300 батареек и электронных сигарет.

«Теперь контейнеры для сдачи вторсырья, установленные в дни проведения экоакции в местах с высокой проходимостью — недалеко от проходных — будут доступны для работников на постоянной основе», — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды и промсанитарии Наталия Ралдугина.

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Контейнеры разместят в трех местах на территории предприятия. Ранее сотрудники собрали три контейнера.

В 2021–2022 году «Энергомаш» отсортировал и утилизировал более 2,6 тонны пластиковых и 20 тонн бумажных отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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