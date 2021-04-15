Экоакция «Сдай старые шины на переработку!» стартовала в Подмосковье

С 14 апреля в Московской области стартовала экологическая акция «Сдай старые шины на переработку!» Очередная смена сезонов подразумевает замену старых зимних покрышек на новые летние. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства региона Евгения Хромушина.

Каждый автовладелец бесплатно может привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов «Мегабак», где размещены специальные контейнерные емкости для б/у покрышек. В местах, где пока нет пункта «Мегабак», организованы специализированные пункты приема старой резины «Ориспром». Всего в Подмосковье работают 123 пункта бесплатного приема изношенных резиновых покрышек, в том числе 43 пункта «Мегабак». Адресный перечень пунктов приема покрышек размещен на сайте мегабак.рф.

«Важно, что все сданные жителями покрышки попадают напрямую, в обход сортировок, к переработчикам, им дадут „вторую жизнь“, сделают беговые дорожки и безопасное покрытие для детских площадок», — сказал Евгений Хромушин.

По существующим правилам утилизации, негабаритные отходы, такие, как мебель, холодильники, в том числе автомобильные покрышки запрещено выбрасывать на придомовые контейнерные площадки, поэтому для предотвращения несанкционированных навалов в Подмосковье развивается сеть пунктов приема вторсырья от населения «Мегабак». Сейчас такие пункты есть в 40 муниципалитетах, до конца года они появятся в каждом округе Подмосковья.

Помимо автопокрышек, на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна — все крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать. За год жители региона сдали уже почти 29 тысяч кубометров таких отходов.

Акция «Сдай старые шины на переработку!» продлится до середины мая, участники смогут выиграть новый комплект резины для своего автомобиля. Для участия в акции необходимо сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема и разместить фотографию в инстаграм с хештэгом #сдалшинынаМегабак.