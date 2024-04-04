04 апреля 2024, 17:42
Экоакция «Сдай старые шины на переработку» началась в Подмосковье
Экологическая акция «Сдай старые шины на переработку» стартовала в Московской области. Все желающие могут сдать покрышки в «Мегабак», после чего их переработают. Акция продлится до 15 мая.
Старые шины относятся к третьей-четвертой группам опасности отходов. Они выделяют высокотоксичную пыль, которая может нанести вред здоровью.
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Жителям Московской области напоминают, что с адресами приема старых шин можно ознакомиться по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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