Подмосковье 04 апреля 2024, 17:42 Экоакция «Сдай старые шины на переработку» началась в Подмосковье Unsplash

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Экологическая акция «Сдай старые шины на переработку» стартовала в Московской области. Все желающие могут сдать покрышки в «Мегабак», после чего их переработают. Акция продлится до 15 мая.

Старые шины относятся к третьей-четвертой группам опасности отходов. Они выделяют высокотоксичную пыль, которая может нанести вред здоровью.

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Жителям Московской области напоминают, что с адресами приема старых шин можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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