Подмосковье 09 сентября 2023, 04:00 Экоакция по сбору яблок и арбузов продлится в Подмосковье до конца сентября Министерство ЖКХ МО

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В Московской области экологическую акцию «Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» продлили до конца сентября. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Дачники, садоводы и продавцы овощей смогут отправить избытки урожая яблок и арбузов на переработку.

«Традиционно последний месяц лета август и первый месяц осени сентябрь является урожайными месяцами для плодовых деревьев. В этот период мы ежегодно фиксируем рост количества органических отходов, в среднем на 10%», — заявил министр Антон Велиховский.

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В регионе разместили специальные бункеры для сбора фруктов и ягод. Их также установили на площадках для сбора КГО проекта «Мегабак».

Велиховский отметил, что на сегодняшний день собрано более 1,5 тысячи кубометров органики. Это около 750 тонн.

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