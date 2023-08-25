Подмосковье 25 августа 2023, 12:20 Экоакция по переработке органических отходов завершится в Подмосковье в сентябре ЖКХ

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Экологическая акция «Сдай яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» проходит в Подмосковье. Традиционно август и сентябрь являются самыми урожайными месяцами для плодовых деревьев. Поэтому до конца сентября жители региона могут сдать излишки фруктов на переработку.

Министерство ЖКХ Московской области проводит акцию «Сдай яблоки и арбузы! Прямо на переработку!» уже пятый год. В этом году региональный оператор ООО «Хария» установит для дачников брендированные бункеры для сбора яблок и арбузов. Их также разместят на площадках для сбора крупногабаритных отходов проекта «Мегабак».

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«Все органические остатки урожая, собранные нашими жителями в ходе акции „Тут едут яблоки и арбузы! Прямо на переработку“, будут отправлены на переработку и пойдут на подкормку животных или производства компоста», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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