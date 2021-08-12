Народный контроль. Как экоактивисты помогают следить за чистотой воздуха в Подмосковье

За чистотой воздуха в Подмосковье следят уже десятки официальных станций, и их становится все больше. Но есть экоактивисты, которые устанавливают по области свои датчики. С ними пообщался корреспондент «360».

Например, в СНТ «Исток» Раменского округа. Здесь активные жители используют свои приборы, чтобы понять, превышено ли содержание вредных веществ в воздухе.

Рядом с садоводческим товариществом находится несколько предприятий. Узнать, не вредят ли они природе, экоактивисты пробуют с помощью небольшого устройства.

Источник фото: телеканал «360»

Это датчик. Он снимает показатели и передает их на сервер. Отслеживать все данные можно в мобильном приложении «Эковизор».

Как это работает?

Программа ориентируется на шкалу Всемирной организации здравоохранения. Об этом корреспонденту «360» рассказал заместитель руководителя регионального отделения партии «Зеленые» Артем Ковалев.

Можно понять, какая ситуация сегодня, какой она была вчера и позавчера. В то же время это база данных, которая постоянно сохраняется Артем Ковалев.

Прибор нужно установить на высоте не менее трех метров, а данные датчика обновляются каждый час.

Источник фото: телеканал «360»

Сам аппарат, конечно, простой. И он не покажет, какие именно вредные примеси есть в воздухе, но зафиксирует частицы PM 2.5. Это загрязнитель, который всегда сопровождает вредные выбросы.

Он появляется при сжигании угля и в соединении тяжелых металлов.

«Это не газоанализатор. Он не измеряет конкретное вещество. Это такой абсорбент, который говорит, много этой частицы в воздухе или нет. Если нет, воздух чистый», — сказал Ковалев.

Источник фото: телеканал «360»

Одного такого показателя будет достаточно, чтобы обратиться, например, в надзорные органы.

Сеть общественного контроля воздуха работает в 67 городах России. Это 270 приборов.

Сейчас партия «Зеленые» устанавливает подобные датчики по всей Московской области. Первым делом там, где сейчас есть коллективные жалобы жителей.