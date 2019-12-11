Счастье материнства. 5,5 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2019 году

Более 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в Московской области в 2019 году. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Получить направление на процедуру в Московской области можно бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). При этом длительность ожидания не превышает трех недель.

«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет обрести счастье материнства тем женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Ежегодно мы увеличиваем число процедур ЭКО в Подмосковье. Важно, что помощь оказывается бесплатно по полису ОМС», — рассказала Светлана Лазарева.

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Подробнее узнать о направлении на процедуру ЭКО и необходимых для его получения документов можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области.