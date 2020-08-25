Эко-уроки для школьников будут проводить на комплексах по переработке отходов в Подмосковье

«Сегодня в Московской области особенное внимание уделяется просветительской работе с жителями по разъяснению всех самых важных событий, происходящих в отрасли переработки коммунальных отходов. Важным этапом такой работы являются образовательные мероприятия для детей. Для этого на всех действующих КПО организованы музеи с лекториями, где ребята смогут своими глазами увидеть вторую жизнь старых вещей, познакомиться с передовыми отечественными технологиями сортировки, переработки и утилизации коммунальных отходов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Уже на шести КПО, расположенных в Егорьевске, Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне, Рошале и Зарайске, открылись тематические музеи, там организованы учебные классы, выставочные залы и представлены макеты самих предприятий. В уменьшенном масштабе в музеях показаны все основные зоны КПО: от пункта весового и радиационного контроля, через которые проходят мусоровозы, до цеха компостирования и карты размещения отсортированных отходов.

На выставках посетители смогут увидеть материалы и предметы, созданные из вторично переработанных отходов. На площадках будут проводить обучающие мероприятия по раздельному сбору отходов, экологические уроки и лекции. Для самых маленьких гостей музея подготовлены спортивные экологические игры: забить в нужные хоккейные ворота предназначенные для них отходы или забросить «правильный мусор» в баскетбольные сетки.

Мы постарались не перегружать теорией программу, сделать ее более доступной, в игровой форме. К примеру, в Егорьевске на КПО «Восток» у ребят будет возможность сделать селфи с Валли — героем одноименного мультфильма, выполненного полностью из металлолома, а на КПО «Дон» найти выход из лабиринта, собранного из пластиковых бутылок и алюминиевых банок из-под колы. Напомню, что сегодня на современных КПО около половины поступающих отходов обретают «вторую жизнь» Евгений Хромушин заместитель председателя правительства Московской области

С сентября в музеях будут проводить экскурсии для школьников, как младших, так и старших классов, учащихся экологических отделений вузов, эко-активистам по предварительной записи у администрации предприятий. В ближайшее время контакты для записи появятся на сайтах региональных операторов и Министерства ЖКХ Подмосковья.