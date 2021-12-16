Эко-туризм с глэмпингом решили развивать в Подмосковье

Развитие экологического туризма является трендом, цель которого — корреляция отдыха и поддержки первоначального природного состояния, чистоты окружающей среды. В России множество уникальных природных мест для развития экологического туризма. Одно из них — Московская область, имеющая все шансы стать центром эко-отдыха с глэмпингом.

В отличие от классического туристического отдыха, глэмпинги представляют собой обустроенные палатки или экологичные домики со всеми удобствами, включая мягкую кровать, электричество, интернет, санузел. Туристы могут одновременно насладиться нетронутой природой и комфортом жилья.

Глэмпинги действительно уникальный вид отдыха. Представьте, вы живете в доме, сделанном из «чистых» материалов, и, в то же время, можете насладиться всем природным многообразием! Человек, находясь в среде нетронутой природы, подсознательно испытывает положительные эмоции, становится по-настоящему счастливым Сергей Маликов депутат Мособлдумы

Он отметил, что природа Московской области многообразна, «причем многие даже не представляют, насколько». Маликов выразил сожаление, что подмосковный рынок глэмпингов пока не обширен, а его насыщение позволит по-максимуму использовать рекреационные ресурсы Подмосковья и увеличить туристический поток.