Экосубботник в Новоселках собрал больше сотни людей

Масштабный субботник прошел в городском округе Кашира. В поселке Новоселки экоактивисты очистили берега и прибрежную акваторию местного пруда от мусора, зарослей, сухостоя и валежника.

Более 100 человек и четыре единицы техники работали пять часов, приводя территорию в порядок.

Источник фото: телеканал «360»

В субботнике участвовали депутат Госдумы Александр Коган, глава городского округа Кашира Николай Ханин, начальник отдела дирекции экологических проектов Московской области Алексей Миронов, активисты «Молодой гвардии Единой России» и местные жители.

Источник фото: телеканал «360»

«Объем работ был достаточной большой. Сегодня здесь с нами работало много людей. Мы уже вывезли порядка пяти-семи машин мусора, нужно вывезти еще 45 машин. Здесь его собралось достаточно много. Почти весь берег убрали, остался участок со стороны домов. Там практически организованные свалки вдоль берега. Пластиковые и стеклянные бутылки, брошенные канистры. Это неприятно, потому что мусорят люди, которые здесь живут. Но мы все уберем в течение ближайшей недели. Сюда приедет бригада волонтеров, которые будут над этим работать. Дополнительно с понедельника будет работать земснаряд, чтобы почистить акваторию», — рассказал депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Александр Коган.

Источник фото: телеканал «360»

К процессу уборки подключились активисты, сотрудники Минэкологии Подмосковья и администрация Каширы.

«Эмоции самые положительные. Труд объединяет: как вы видите, здесь и „Молодая Гвардия“, и партия „Единая Россия“, и администрация, и местные жители. Сделать наш город чище, экологичнее — это одна из задач, которая стоит перед нами, чтобы мы могли оставить нашу страну, наш край чистыми для детей», — отметил глава городского округа Кашира Николай Ханин.

Источник фото: телеканал «360»

Участники субботника находили самый разнообразный мусор: от фантиков, обуви и бутылок до металлических бочек, автомобильных покрышек и бетонных блоков. В воде и на берегу было очень много веток и поваленных деревьев.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге около 1250 кубометров мусора и порубочных остатков собрали активисты. В течение недели мусор вывезут на утилизацию.

Субботник прошел в рамках партийной акции «Чистый берег», которая стартовала 1 июля и продлится до 19 августа. Акция дополняет действующую второй год на территории Подмосковья губернаторскую программу по комплексной реабилитации водоемов «100 прудов и озер». В 2022 году по ней очистят порядка 60 водоемов.