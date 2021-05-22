В центре экологического туризма «Берхино» в Луховицах открылась новая гостиница, которая соответствует эко-статусу, потому что сделана полностью из дерева. Она рассчитана на 20 семей — оценить все удобства смогут медики, которые работали в красной зоне с ковидными пациентами. Так руководство центра решило поддержать медиков за их труд и самоотверженность.

«По итогам 2020 года 19 медиков получили путевки сюда — те, кто боролись с пандемией, отдохнут здесь. Ветерана войны тоже [пригласили], с Остапово, недалеко здесь. То есть предприятие не только привлекает туристов, но еще оказывает поддержку нашив врачам, ветеранам, обществу. Это очень здорово», — отметил глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков.

Восьмикратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка мира по суточному бегу Ирина Коваль недавно отдыхала в центре экотуризма. Сегодня тоже приехала туда, но в этот раз — в качестве организатора забега «Бежим в Берхино». Спортивный праздник устроили в честь открытия гостиницы — на старт вышли почти 100 спортсменов.

«Здесь чудесное место, действительно полностью оправдывает свое название — центр экологического туризма. Природа чистая. И я думаю те, кто отдыхает, и гости большое удовольствие получат все», — отметила она.

Организаторы подготовили разные дистанции. Малыши бежали 500 метров, тренированные спортсмены — шесть километров. Самым юным участником соревнований стал шестилетний Дмитрий Донец — вместе с мамой Екатериной они приехали из Коломныдля участия в забеге.

«Пробежали, дистанцию освоили. Прибежали не в хвосте, а в серединку попали не смотря на то, что мы самые маленькие участники забега», — рассказала Екатерина.

Все участники забега получили подарки, а затем пошли изучать территории центра. Там подготовили развлечения для каждого — экстремалы смогут сплавиться по реке Осетр, любители животных посетят контактный зоопарк. Кроме того, в центре могут научить доить корову.

На гостинице руководство центра останавливаться не планирует — в перспективе строительство целого коттеджного посглка. Домики будут сделаны в форме матрешек.

СИНХРОН ВАЛЕРИЙ ЗАДОЩЕНКО руководитель центра экотуризма «Берхино» 02.37 —

«Это необычные сооружения, матрешек распишут яркими красками. Тема сейчас обсуждается. Скорее всего, будет по русским народным сказкам», — рассказал руководитель центра экотуризма «Берхино» Валерий Задощенко.

Проект центра экотуризма начали реализовывать в Луховицах шесть лет назад. Тогда на территории были только конюшня и манеж для лошадей. Сейчас — это современный комплекс, где каждый год появляется что-то новое.