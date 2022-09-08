Омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова сложила полномочия | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

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Viber Омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова сложила полномочия

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Екатерина Семенова была досрочно освобождена от должности уполномоченного по правам человека. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы на 30-м заседании.

Екатерина Семенова стала омбудсменом в 2015 году. Позже она вновь заняла эту должность в 2020-м. Она покинула пост на основании поданного заявления.

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