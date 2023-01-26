Подмосковье 26 января 2023, 11:25 Екатерининский коллектор восстановят в Солнечногорске

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Проблема засорения Екатерининского коллектора в Солнечногорске существует с 2018 года. Системы изношены, из-за чего в нескольких районах города периодически происходит подтопление подвалов жилых домов. Восстановить работу коллектора планируют уже в этом году.

Екатерининский коллектор — это целая сеть каналов, по которым должны уходить нечистоты. Новый глава округа Константин Михальков в конце прошлого года принял решение восстановить его нормальную работу.

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«Екатерининский коллектор, это народное название, давно уже пришел в негодность. Износ 100%. Многие дома, особенно в половодье, затапливаются, что приносит очень большой дискомфорт нашим жителям», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Подрядчика на этот проект нашли в декабре, а в январе работы уже стартовали.

«В первую очередь нужно решить вопрос с затоплением домов. Это у нас самая главная задача, с чего мы и начнем. Проектом предусмотрено определенное решение, его необходимо будет чуть-чуть доработать», — рассказала руководитель подрядной организации Елена Фельдман.

За два года поменяют более 1200 метров коллектора. Этого будет достаточно, чтобы избавиться от проблемы. При этом воду из домов будут постоянно откачивать, а работу всей системы отведения для удобства жителей прерывать не станут. Затем проведут капремонт подвалов и внутриинженерных систем в квартирах.

Замена изношенных сетей будет финансироваться за счет областного и местного бюджетов. Коммунальщики обещают, что к 2024 году более 50 домов забудут о подтоплениях.

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