Подмосковье 20 апреля 2023, 10:57 Екатерина Зиновьева рассказала о значимости офсетов для бизнеса Подмосковья Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Офсет является важным инструментом стимулирования спроса, а дальнейшая его модернизация позволит увеличить спрос на отечественную продукцию, подтолкнув импортозамещение. Об этом заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева на XVIII Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ».

«Московской области хорошо знакома практика офсетов — их в Подмосковье подписано уже два. Оба подмосковных офсета на общую сумму более пяти миллиардов рублей заключены с фармацевтической компанией ПСК „Фарма“. Еще девять — в работе», — отметила Зиновьева.

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Большое значение офсетные контракты имеют для импортозамещения в медицине, так как на данный момент доля иностранных товаров составляет 71% в данной сфере.

«Если говорить о медицинском направлении, то необходимо дать возможность регионам использовать средства ФОМС для закупок в свои медучреждения. Также мы уверены, что офсет должен заработать на федеральном уровне», — добавила она.

Подмосковная компания «ПСК Фарма» начала осуществлять поставки препаратов для лечения бронхолегочных, аутоиммунных и других заболеваний в рамках первого офсета. Гендиректор компании Евгения Шапиро заявила, что с помощью контракта «ПСК Фарма» наняла более 400 сотрудников вместо планируемых 150, а также наладила производство свыше 60 препаратов вместо ожидаемых 26.

«Самый первый офсетный контракт, подписанный с Московской областью, дал нам серьезный толчок. По его условиям мы должны были вложить в производство миллиард рублей, а на сегодняшний день инвестировали уже четыре миллиарда рублей», — рассказала Шапиро.

В России существует 15 офсетов, два из которых реализуют в Московской области. Ранее об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев. По офсетному контракту Подмосковье сотрудничает с предпринимателем из Индии. Его предприятия производят препараты для лечения астмы, болезни крови и сердца.

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