Подмосковье 15 июня 2023, 12:49 Екатерина Зиновьева рассказала на ПМЭФ о развитии экспорта в Подмосковье Мининвест

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Выход на экспорт должен быть удобным, сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Об этом она рассказала во время пленарной сессии «Международная кооперация: от задач к решению». Мероприятие прошло в рамках Российского форума малого и среднего предпринимательства, который стал частью ПМЭФ-2023.

Сессию посвятили внешнеэкономической и экспортной деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства, адаптации небольших компаний к изменившимся внешнеполитическим и экономическим реалиям и развитию и поддержке экспорта таких организаций.

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Среди спикеров были первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, президент организации «Опоры России» Александр Калинин.

Зиновьева рассказала, что из 6,1 тысячи компаний-экспортеров Подмосковья около 5,6 тысячи представляют сегмент МСП. Московская область входит в топ-3 регионов РФ по несырьевому экспорту субъектов МСП.

«Чтобы начать экспортную работу у нас в регионе, в первую очередь нужно принять решение. Дальше необходимо разобраться во всех доступных инструментах поддержки для экспортеров. Чтобы сделать это было максимально просто, мы совместно с РЭЦ запускаем электронный сервис для экспортеров», — заявила Зиновьева.

По ее словам, следующим шагом будет вход в деловые и бизнес-объединения региона и знакомство с деятельностью других экспортеров. Для таких компаний в Подмосковье создают особую инфраструктуру с транспортно-логистическими терминалами.

В регионе предприятиям МСП помогает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Структура обучает начинающих экспортеров, содействует в получении международной сертификации производства и продукции, помогает в участии в международных выставках и другом.

«География экспорта при поддержке фонда — более 40 стран. Количество МСП-получателей поддержки Фонда в 2022 году выросло вдвое, объем поддержанного экспорта субъектов МСП — на 85%. Почти на треть по сравнению с 2021 годом — до 138 — выросло и число компаний, подписавших контракты при поддержке Фонда в 2022 году. Благодаря его содействию более 300 экспонентов из Подмосковья стали участниками 43 международных выставок, проходивших в России и за ее пределами», — отметила Зиновьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и учредитель группы компаний «Мультиколд» Малхаз Аллазов подписали соглашение о строительстве в Солнечногорске логистического центра. Договор заключили на полях ПМЭФ-2023.

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