Подмосковье 24 августа 2023, 20:53 Екатерина Зиновьева рассказала, как молодым людям с ОВЗ помогают создавать бизнес в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

В Подмосковье завершился второй сезон акселератора проектов молодежи «Безграничная молодежь». На нем выступила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, как в регионе помогают молодежи с ОВЗ создавать бизнес.

По ее словам, во втором сезоне акселератора поучаствовало более 500 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Более 200 из них разработали проекты, а более 70 — стали самозанятыми, ИП или владельцами бизнеса.

Реклама

Также Зиновьева рассказала о мерах поддержки для предпринимателей.

«Молодые предприниматели до 25 лет могут претендовать на получение грантов от 100 до 500 тысяч рублей. Средства можно вложить, например, в аренду, ремонт, оборудование, оформление результатов интеллектуальной деятельности. Кроме этого, молодые предприниматели могут бесплатно обучаться и повышать собственную квалификацию за счет средств центра „Мой бизнес“ Московской области», — заявила Зиновьева.

Участниками акселератора являются молодые люди Подмосковья в возрасте от 16 до 24 лет. Их наставниками выступают практикующие предприниматели и бизнес-тренеры.

Александра Сивова стал выпускницей акселератора. Она придумала платформу «Буанзу» для создания лендингов.

В сентябре стартует третий сезон акселератора для детей 15-17 лет с ОВЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».