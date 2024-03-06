Подмосковье 06 марта 2024, 20:51 Екатерина Зиновьева провела онлайн-встречу с подмосковными предпринимателями Источник фото: unsplash.com

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Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела традиционную встречу с предпринимателями региона. В онлайн-мероприятии приняли участие более 200 представителей подмосковного бизнеса, которые задавали вопросы и предлагали свои идеи.

По словам Зиновьевой, формат онлайн-встреч уже показал свою эффективность.

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«На таких встречах мы не только ищем решения частных вопросов, мы выявляем системные задачи, алгоритмы решения которых мы стараемся интегрировать в работу регионального инвестблока», — пояснила Зиновьева.

Встреча продлилась больше двух часов, за это время удалось рассмотреть десять наиболее волнующих предпринимателей вопросов в сфере строительства. Инвесторы интересовались, как получить разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию различных объектов. Также подняли вопросы проведения историко-культурной экспертизы и другие.

Екатерина Зиновьева отметила, что встреча вызвала интерес у предпринимателей, и в будущем такая практика живого общения непременно продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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