Подмосковье 16 июня 2023, 17:28 Екатерина Зиновьева: производство гепарина натрия в Воскресенске создаст 200 рабочих мест

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Новый фармацевтический завод в Воскресенске создаст 200 рабочих мест к следующему году. Перспективы проекта обсудили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева и соучредитель компании «Северный океан» Ван Юнцин. Переговоры прошли на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Компания „Северный океан“ с участием капитала из Китая уже реализует проект по производству гепарина натрия в Воскресенске. Завод, в который будет инвестировано около миллиарда рублей, планируется запустить в начале следующего года. Будет создано 200 рабочих мест», — отметила зампред Зиновьева.

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На деловой встрече с участием губернатора Андрея Воробьева стороны обсудили перспективы дальнейшего развития этого проекта, в том числе сотрудничество инвестора с подмосковными предприятиями фармсектора. Некоторые из них уже выразили готовность закупать продукцию компании «Северный океан».

На переговорах затронули тему кооперации нового предприятия с уже работающими подмосковными производителями медицинских инструментов и оборудования. Подняли вопросы организации поставок сырья.

Проект «Северный океан» будет первым в России производством гепарина натрия полного цикла. Завод обеспечит потребность страны в этой ценной фармакологической субстанции, основным поставщиком которой остается Китай.