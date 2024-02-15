Подмосковье 15 февраля 2024, 11:12 Екатерина Зиновьева: каждое пятое мороженое в России сделали в Подмосковье Мининвест

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Зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева выступила на площадке форума «Россия» на ВДНХ. Она озвучила интересные факты о товарах, произведенных в Подмосковье, и их доле на рынке всей страны.

Сегодня Подмосковье производит как высокотехнологичные сложные разработки, так и привычные бытовые вещи. Екатернина Зиновьева привела в пример фабрику мебели MOON, которая за сутки выпускает более тысячи диванов. Каждый четвертый лекарственный препарат в стране и даже каждый пятый стаканчик мороженого делается в Московской области.

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На территории региона собирают дроны, делают химические средства и товары для детей, электронику и медицинское оборудование. Зиновьева отметила, что только крупных и средних промышленных предприятий в Подмосковье более 1,3 тысячи, а в промышленном секторе Подмосковья заняты около 500 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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