26 декабря 2023, 15:05
Екатерина Скорикова из Одинцова стала лауреатом премии «Мы рядом. Доброе дело»
Руководитель Одинцовского пункта сбора гуманитарной помощи Екатерина Скорикова получила премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Она организовала отправку более 250 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения беженцев и 520 тонн в зону специальной военной операции.
Екатерина занимается доставкой помощи для военных, мирных жителей и в госпитали. Она лично сопровождала гуманитарный груз в рамках областной акции «Доброе дело».
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«Мы награждали добрых, неравнодушных, заботливых, пассионарных людей, семьи, общественные организации. Мы с ними очень дружим и будем дружить, потому что ценим труд, который люди делают безвозмездно и с огромной заботой, — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе.
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