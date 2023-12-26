Подмосковье 26 декабря 2023, 15:05 Екатерина Скорикова из Одинцова стала лауреатом премии «Мы рядом. Доброе дело» Екатерина Скорикова

Читать 360tv в

Руководитель Одинцовского пункта сбора гуманитарной помощи Екатерина Скорикова получила премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Она организовала отправку более 250 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения беженцев и 520 тонн в зону специальной военной операции.

Екатерина занимается доставкой помощи для военных, мирных жителей и в госпитали. Она лично сопровождала гуманитарный груз в рамках областной акции «Доброе дело».

Реклама

«Мы награждали добрых, неравнодушных, заботливых, пассионарных людей, семьи, общественные организации. Мы с ними очень дружим и будем дружить, потому что ценим труд, который люди делают безвозмездно и с огромной заботой, — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».