Подмосковье 12 апреля 2024, 12:24 Екатерина Шибекина вошла в тройку сильнейших на первенстве России по лыжным гонкам Центр спортивной подготовки Мурманской области

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Подмосковная спортсменка заняла третье место на первенстве России среди юниорок по лыжным гонкам. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

42 спортсменки стали участницами масс-старта на 30 километров классическим стилем. В гонке среди юниорок третьей финишировала Екатерина Шибекина из Подмосковья.

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Первенство России прошло в городе Апатиты (Мурманская область). 12 апреля участники разыграют последний комплект наград.

Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

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