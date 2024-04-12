12 апреля 2024, 12:24
Екатерина Шибекина вошла в тройку сильнейших на первенстве России по лыжным гонкам
Подмосковная спортсменка заняла третье место на первенстве России среди юниорок по лыжным гонкам. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
42 спортсменки стали участницами масс-старта на 30 километров классическим стилем. В гонке среди юниорок третьей финишировала Екатерина Шибекина из Подмосковья.
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Первенство России прошло в городе Апатиты (Мурманская область). 12 апреля участники разыграют последний комплект наград.
Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. С 1 апреля объект доступен для жителей.
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Спортсмены
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