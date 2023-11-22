Подмосковье 22 ноября 2023, 13:46 Екатерина Кудакова из Королева вышла в финал международной поэтической премии имени Высоцкого Екатерина Кудакова / Московская губернская универсальная библиотека

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Организаторы международного арт-фестиваля «Я только малость объясню в стихе» и первой поэтической премии имени Владимира Высоцкого объявили состав финалистов. В шорт-лист претендентов на победу вошла поэтесса из Королева Екатерина Кудакова.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что из 238 конкурсных работ жюри выделило 76, из них 12 попали в финал. Это поэты из России, Армении и Белоруссии.

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Одной из претенденток на главный приз стала Екатерина Кудакова из Королева. Она — участник Союза молодых литераторов «Финист».

Лауреатов премии определят 26 января в Новосибирске.

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