Екатерина Богдасарова: пусть культура здоровья придет и станет образом жизни

Женский форум «Здоровье» в Красногорске собрал более 300 участниц. В фокусе были актуальные направления медицины, вопросы здравоохранения. Ведущие специалисты, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций делились своим опытом на дискуссионных площадках.

Организатором форума выступило московское областное региональное отделение «Союза женщин России». Председатель подмосковной организации Екатерина Богдасарова отметила, что всех женщин, вне зависимости от их работы и увлечений, объединяет тема здоровья.

«Мы общаемся с разными женщинами — и с предпринимательницами, и с многодетными мамами. Всех нас объединяет тема здоровья. А женское здоровье — это особый мир, который связан с материнством, чувствами, эмоциями», — сказала она, обращаясь к участницам мероприятия.

Богдасарова отметила, что вопросы о том, как правильно настроить этот хрупкий механизм, удалось подробно и многосторонне обсудить с профессионалами — профессорами, врачами.

«Я желаю женщинам прежде всего быть счастливыми. Уверена, что у каждой есть своя формула счастья и весомое слагаемое в ней — здоровье, которое дает возможность жить, любить и радоваться», — подчеркнула глава регионального отделения «Союза женщин России».

Источник фото: телеканал «360»

Она также выразила благодарность компаниям, которые приняли участие в выставке форума, а также экспертам, чьи профессиональные советы помогут в поддержании женского здоровья.

«От того, насколько правильно женщина понимает важность заботы о здоровье, зависит не только физическое, но и психологическое, эмоциональное состояние всей семьи. Я хочу напомнить, что заботясь о наших детях, мы в целом заботимся о здоровье нации. <…> Пусть культура здоровья будет переходить и становиться образом жизни», — добавила Богдасарова.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова подчеркнула, что предложения и инициативы, которые прозвучали на форуме, могут быть в перспективе поддержаны на законодательном уровне.

«Надеюсь, что по итогам форума те инициативы, в том числе законодательные, и те практики и новые идеи, которые вынесены на обсуждение, обязательно будут поддержаны и Советом Федерации, и правительством Московской области», — сказала сенатор.

Замдиректора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Лейла Адамян обратила внимание, что актуальность форума не вызывает сомнения.

Источник фото: телеканал «360»

«Здоровье человека на 50% зависит от того, какой образ жизни он ведет, что ест, пьет, как к себе относится, на 20% — от уровня медицины, на 15% — от генетики и еще на 15% — от непредвиденных ситуаций, таких, как катастрофы, эпидемии, пандемии, войны. Поэтому очень важно сохранять свое здоровье во имя себя и своего будущего», — сказала специалист.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина напомнила о том, что счастье и здоровье человека зависит во многом и от того, что его окружает. Именно поэтому в Подмосковье создают условия, чтобы семьи жили в комфортных условиях и были обеспечены всем необходимым для достойной жизни.

Источник фото: телеканал «360»

«Счастье — это когда твой ребенок пошел в современную школу, где его учит лучший учитель. Когда у тебя есть возможность выйти на работу, потому что твой ребенок устроен в сад. Это когда ты можешь родить в суперсовременном перинатальном центре. <…> Мы создаем все условия, чтобы женщины, а значит семьи и дети, были счастливы в Подмосковье», — отметила она.

Первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова добавила, что в современном мире нагрузка на женщин серьезно возросла, изменился функционал женщин — они активно занимаются бизнесом, идут в политику и другие сферы, много работают, но при этом успевают заниматься семьей.

«Очень хочется, чтобы с форума женщины вышли с одной важной мыслью: нужно беречь себя. Благодаря диспансеризации можно сохранить здоровье, молодость, красоту, силы для воспитания детей и дарить положительные эмоции всем окружающим людям», — заключила зампред.